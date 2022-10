Kettingbotsing op E17 in Zwijnaarde: rijbaan vrijgemaakt

Gent IN BEELD. Eerste straat volledig verdwenen: sloopwer­ken in Bernadette­wijk vorderen gestaag

In de Bernadettewijk is de eerste straat van de kaart geveegd. Een grijpkraan knaagt er woning per woning weg. In juni 2023 moeten de werken achter de rug zijn.

27 oktober