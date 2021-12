Kerstvakantiedrukte in Gent: regenweer en Nederlandse lockdown brengt verkeersellende mee

Of het nu is om de centjes van de kerstman op te doen, nog snel snel een nieuwjaarscadeau te vinden of gewoon wat gezellig te kuieren, tijdens de kerstvakantie trekken mensen van over heel Vlaanderen en Nederland richting het centrum van Gent. Zeker nu er in Nederlands nauwelijks iets open is, kan je nauwelijks naast het aantal gele nummerplaten kijken.