Kenner Mario Valcke (55) van The Glengarry maakt zijn selectie voor het Gents Whisky Festival: “Deze tien whisky’s moet je geproefd hebben”

GENT Student Kick-Off in volle gang: Camille kroont zich koningin van de studenten­buurt

De eerste woensdag van het academiejaar, da’s het grootste studentenfeest van het jaar op de Student Kick-Off. Opener van dienst was Kurkdroog maar het plein liep plots vol met dank aan Kabouter Plop. Later de avond was het aan Flemming om het eerste vuurwerk in gang te steken, maar de meerderheid kwam voor Camille Dhont en Snelle.

28 september