Keisse, Kopecky en Wim Soutaer zetten het weekend in op de Zesdaagse

GENTVrijdagavond, de vierde avond van de jubileumeditie van dé Zesdaagse in 't Kuipke, dat was feest van het eerste schot tot het laatste. Een royale start van de ploegkoers ging de puntenkoers van dames vooraf. Wim Soutaer mocht de twee naadloos aan elkaar breien.

Bijzondere opening van het weekend op de Zesdaagse: 5 leden van het Special Olympics-team reden er de tijdrit (1.000 meter) onder het toeziend oog van Koen Wauters. Toen zat het Kuipke nog niet volledig vol, maar de bloemen mochten de vijf deelnemers oppikken even later, toen die stoeltjes wél bomvol zaten.

Volledig scherm Koen Wauters, peter van het Special Olympics-team baanwielrennen. © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Al moesten we op de eerste valpartij ook niet wachten op een volle zaal: tijdens de ploegkoers van de U23 gingen een zestal renners onderuit, de eerste gele vlag ging omhoog maar de wedstrijd kon hervat worden. Gelukkig was iedereen, baan inclusief, hersteld voor de ploegvoorstelling en de puntenkoersen. Dat ging vlekkeloos, in scherp contrast tot de ploegafvalling, die na een valpartij definitief stopgezet werd: te veel werk om de baan weer vlak te krijgen voor het hoofdnummer.

Volledig scherm Eddy Merckx schiet de ploegkoers op gang © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Dat hoofdnummer, de ploegkoers memorial werd, ter gelegenheid van het jubileum, op gang geschoten door Eddy Merckx, wat een leuke ontmoeting tussen Kannibaal en Keizer opleverde. Hoppezak en Heijnen staken de memorial op zak maar de open monden waren voorbehouden voor Lindsay De Vylder en Robbe Ghys die aan 70 (!) kilometer per uur een rondje aflegden. Geen nieuw record, elders in Gent goed voor een flitsboete, hier voor een daverend applaus.

Volledig scherm Het blijft een volksfeest! © svwg

Hoe het nu precies zit met puntenkoers, omnium of ploegafvalling weet niet iedereen op het middenplein, maar Wim Soutaer kenden ze wél. ‘Het is een nacht’, ‘Sweet Caroline’ en ‘Allemaal’ natuurlijk: het Kuipke schreeuwde mee en stak vervolgens de sjaaltjes, koerskleppen en lijven in de lucht op ‘Les Lacs Du Connemara’. Een warmer publiek had die koningin van de koers zich niet kunnen wensen, want Lotte Kopecky moest toen nog de baan op voor de puntenkoers Fiberklaar, die ze tot groot plezier van het publiek op haar naam schreef. Royale overwinning: als Keisse keizer is en Merckx koning, mag Kopecky ook een kroon krijgen.

Volledig scherm Geen idee wat een puntenkoers is? Geen probleem. © svwg

De derny is altijd goed voor een publiek dat lichtjes onder de indruk is (van de geur van de brommertjes en de strategie) en daarom wat kalmeert. Gangmaker zijn: het is toch een héél specifiek stukje topsport. Maar er moest ook nog één keer ‘Iljoo!’ geroepen worden: na de supersprint waar Keisse zich opnieuw meester toonde. Het Kuipke sloeg op hol, maar het blijft nog maar dag 4 van de Zesdaagse. Het afscheid, daar zijn we nog niet.

Voor sommige de laatste keer: Iljooo!

