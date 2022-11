Keisse, De Vylder en Pat Krimson brengen ‘t Kuipke naar hogere sferen op derde dag van Zesdaagse

Freak out todaaaaaay

Dinsdag en woensdag maakte Garry Hagger en Gunther Neefs al hun opwachting. Pat Krimson en vrouw Loredana verzorgden donderdagavond tijdens de pauze het muzikale intermezzo. Het jonge volkje op het middenplein smulde van hits zoals Freak Out, Lift U Up en She’s after my piano. De handen gingen op elkaar, armen zwaaiden in de lucht, bier vloog in het rond en meisjes klommen in de nek. Als een volleerd volksmenner zweepte de Limburger ‘t Kuipke op. The nineties are back, zoveel is duidelijk.