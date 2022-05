Kathedraal was nog nooit zo fleurig: Sint-Dorotheavereniging brengt Floraliën naar het Lam Gods

Gent Inbraken­plaag teistert Brugse Poort: afgelopen weekend minstens vier feiten gepleegd

Het is weer even onrustig in de Brugse Poort. Afgelopen weekend hadden enkele inbrekers het op de wijk gemunt. In drie straten werd er ingebroken in een woning, in een vierde straat werd zelfs een wagen gestolen.

15:05