Kastanjebomen Frère-Orbanlaan sterven door strooizout en mineermot. Opnieuw tiental bomen gerooid

Het is zeker niet de bedoeling van de stad om de imposante rij van meer dan 100 uit de kluiten gewassen kastanjebomen vlakbij de Zuid weg te doen. Maar sommige bomen zijn er zo erg aan toe, dat rooien de enige optie is. Ook vorig jaar moesten al bomen worden gekapt. “De bomen die we weghalen, zijn dood, of zo goed als dood”, klinkt het op het kabinet van bevoegd schepen Astrid De Bruycker (Vooruit). “Dat houdt uiteraard gevaren in. Niet dat ze meteen zouden omwaaien, maar er is wel een risico op vallende takken.”

Volledig scherm De dode kastanjebomen langs de Frère-Orbanlaan worden gerooid © Wannes Nimmegeers

De voorbije jaren deed de Groendienst heel wat inspanningen om de bomen te redden. Ze bleken last te hebben van de mineermot, een typische parasiet voor kastanjebomen. Daardoor verloren de bomen hun bladeren al halfweg de zomer. De Groendienst haalde consequent alle gevallen bladeren weg, omdat daar de larve van de mineermot op leeft. In 2019 werd ook met een speciale techniek gesnoeid, om de bomen sterker te maken. De bomen die er echt slecht aan toe waren, werden ook de voorbije jaren al gekapt.

“Maar nu blijkt ook dat de bomen echt te lijden hebben onder het zout dat in de winter op het fietspad wordt gestrooid. In normale jaren spoelt dat zout weg en is er geen probleem. Maar de voorbije 3 jaren was het zo droog in ons land, dat het zout bleef liggen en in de bodem drong. Dat was voor veel aangetaste bomen de doodsteek.”

De gekapte bomen zullen in het najaar worden vervangen. Er komen niet opnieuw kastanjebomen, maar wel veldesdoorn. “Dat is ook een inheemse soort, en die is beter bestand tegen zout”, aldus de woordvoerder.

Volledig scherm De dode kastanjebomen langs de Frère-Orbanlaan worden gerooid © Wannes Nimmegeers