Kapster bestal tientallen bejaarde klanten in WZC Leiehome

Gent Als crossen niet meer gaat: Gentse senioren doen elke week aan wandelvoet­bal: “Ons oudste lid is 87 jaar oud”

Al wandelend voetballen, het klinkt wat saai voor een kwieke twintiger, maar voor senioren is het een uitstekende manier om in beweging te blijven. En om eenzaamheid tegen te gaan. In Gent zijn er al drie wandelvoetbalploegen en er komen er nog bij. Wij gingen eens kijken bij de ploeg rond de Watersportbaan.

6 september