Kapitein van motorboot intimideert toeristenbootje in Gent: “Belemmering van de scheepvaart is strafrechtelijk vervolgbaar”

De kapitein van een grote motorboot kreeg het aan de stok met een toeristenbootje. Volgens de getuige had de motorboot voordien al behoorlijk wat lawaai gemaakt en had de kapitein de zware motor flink in de toeren laten gaan, waardoor er heel wat water opspatte. Zo'n gedrag is nochtans verboden: in de binnenstad mag je niet sneller dan 8 kilometer per uur varen. “Toen de kapitein van een toeristenbootje hem daarover aansprak, ontstond er een verbale ruzie tussen de twee”, vertelt de getuige. Op het filmpje is te zien hoe de motorboot nadien de doorgang van de toeristenboot verspert. Op seconde 26 zie je dat de kapitein zelfs een fles in de richting van het toeristenbootje gooit. Na wat heen en weer gescheld gingen de boten elk hun weg.