Kapitein-patser intimideert toeristenbootje pal in Gent centrum: “Dergelijke inbreuken zijn strafrechtelijk vervolgbaar”

De kapitein van een uit de kluiten gewassen motorboot kreeg het aan de stok met een toeristenbootje. Volgens onze getuige maakte de motorboot voordien al behoorlijk wat lawaai en liet de kapitein de zware motor flink in de toeren gaan waardoor er heel wat opspattend water was. Dergelijk vaargedrag is nochtans niet toegelaten: in de binnenstad mag men niet sneller varen dan 8km/u.

Strafrechtelijk vervolgbaar

Volgens de scheepvaartpolitie is hier wel degelijk sprake van een misdrijf. “We hebben gisteren al een proces-verbaal opgesteld, maar dit filmpje helpt ons enorm vooruit in het onderzoek. Op het eerste gezicht is er hier wel degelijk sprake van opzettelijke belemmering van de scheepvaart en dergelijke inbreuken zijn strafrechtelijk vervolgbaar. Ook het gooien van een fles naar een ander vaartuig is uiteraard niet koosjer. We nemen ook dit feit mee in ons onderzoek. Dergelijk gedrag tolereren we niet op onze wateren”, aldus Yves Van den Hende van de Gentse Scheepvaartpolitie.