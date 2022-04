KAA Gent richt supportersraad op: “Samenwerking moet bijdragen tot constructieve dialoog tussen de supporters en de club”

GentKAA Gent heeft maandag, samen met de supportersgroepen Armada Ganda, Buffalo Indians, Tribune7 en de supportersfederatie, de supportersraad KAA Gent opgericht. In die raad zijn er 25 plaatsen voorzien. Iedereen die 16 jaar of ouder is, een abonnement en geen lopend stadionverbod heeft mag zich kandidaat stellen.

Om de betrokkenheid van de supporters te verhogen, zeker na de negatieve teneur van de afgelopen maanden, heeft KAA Gent een supportersraad opgericht. Dat deden ze in samenwerking met supportersgroepen Armada Ganda, Buffalo Indians, Tribune7 en de supportersfederatie.

Supporters zijn cruciaal

“Het was een intensief proces waar we lang aan gewerkt hebben. ‘Participatie' en ‘betrokkenheid’ zijn grote woorden, maar belangrijker is om na te denken hoe je er invulling aan geeft. In België hebben we geen gelijkaardig initiatief gevonden, dus we zijn over de landsgrenzen heen getrokken om inspiratie op te doen", vertelt Wim Vanbiervliet van Tribune7. “We hebben bij Feyenoord de mosterd gehaald, maar hebben er onze eigen Gentse draai aan gegeven.”

“Dat supporters de ziel van de club zijn, dat is meer dan duidelijk en werd tijdens corona jammerlijk geïllustreerd met het lege stadion. De supportersgroepen zijn dan ook cruciaal, want zij zorgen voor de lokale verankering. Met de supportersraad willen we de sterke band tussen KAA Gent en haar supporters nog intenser maken. En het initiatief brengt heel wat voordelen met zich mee, zowel voor de supporters als voor de club.” In de eerste plaats zal het orgaan een aanspreekpunt worden voor supporters. Wat ook belangrijk is, is dat er te pas en te onpas op een gestructureerde manier vragen gesteld kunnen worden aan de club. De raad zal namelijk onafhankelijk opereren.

25 plaatsen

Quote Idealiter is de raad een weerspiege­ling van alle supporters. Er zal gekozen worden voor iemand uit elke tribune Wim Vanbiervliet, Tribune7

Concreet zullen er 25 personen geselecteerd worden die zullen zetelen in de supportersraad. Zij krijgen een mandaat van drie jaar en zullen drie keer per jaar samenkomen om te vergaderen. Voorzitter Ivan De Witte maakte de belofte minstens één keer per jaar aanwezig te zullen zijn. Iedereen die zestien jaar of ouder is, abonnementhouder is en momenteel geen stadionverbod heeft komt in aanmerking. “Idealiter is de raad een weerspiegeling van alle supporters. Er zal gekozen worden voor iemand uit elke tribune, maar er zal bijvoorbeeld ook gekeken worden naar of iemand met het openbaar vervoer dan wel met de eigen wagen naar het stadion komt.” Vanaf maandagavond kunnen geïnteresseerden zich kandidaat stellen op de website van de club. De inschrijving zullen lopen tot 28 april.

Filip Raes van de supportersfederatie gaf in een korte reactie mee dat hij hoopt dat het initiatief slaagt: “Het is een finaal compromis tussen de club en de supporters. Gentenaars zijn kritische mensen die zich laten horen wanneer ze iets te vertellen hebben. Ik hoop dan ook van harte dat ze zich massaal willen engageren en met fantastische ideeën komen.”

Geen symbolisch moment

Quote Het kind is nu geboren en gedoopt, de volgende stap is dat het gezond opgroeit Voorzitter Ivan De Witte

Voorzitter Ivan De Witte kreeg het laatste woord. Hij benadrukte dat een club vandaag de dag op drie vlakken gezond moet zijn: op financieel en sportief vlak, maar ook op vlak van supportersbeleving. “Dit is een belangrijk moment voor de club, want de verbinding met de supporters is cruciaal. Het is vanuit KAA Gent onmogelijk om 20.000 supporters toe te spreken, maar met dit orgaan hebben we daar toch op de best mogelijke manier een oplossing voor gevonden. Dit mag echter geen symbolisch moment zijn, maar er moeten nu resultaten komen. Binnen exact een jaar zullen we de supportersraad voor een eerste keer evalueren. Het kind is nu geboren en gedoopt, de volgende stap is dat het gezond opgroeit.”