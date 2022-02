KAA Gent geeft Gunther Schepens laatste kans na herhaaldelijk dronken rijden: “Anders zal verdere samenwerking onmogelijk zijn”

Sportief gaat het KAA Gent de laatste weken redelijk voor de wind, maar naast het veld kwam de club al meermaals in een negatief daglicht te staan. Aanvaller Ilombe Mboyo (34) werd gearresteerd na een ruzie met een vrouw en wordt beschuldigd van opzettelijke slagen en verwondingen, manager en technisch directeur Michel Louwagie (66) zit in nauwe schoentjes door de zaak Propere Handen en moet zich verantwoorden voor valsheid in geschrifte.

En dan is er nog Gunther Schepens, technisch coördinator bij de jeugd. Hij kwam de laatste weken meermaals in opspraak wegens het dronken rijden. Eind december kreeg hij een rijverbod van drie maanden en een boete van 3.200 euro opgelegd nadat hij twee keer op één nacht dronken aan de kant werd gezet door de politie. Amper een maand later ramde hij in dronken toestand vier geparkeerde wagens in de Lange Kouterstraat in Wetteren.

Laatste kans

Bij supporters groeide de onvrede, waarop de club zich genoodzaakt zag openlijk te reageren op de recente gebeurtenissen. “Wij zijn in beeld gekomen op een manier die ons geraakt heeft. We willen een club zijn die respect, integriteit en openheid uitstraalt. We willen ook een club zijn die sportief hoog scoort en financieel gezond is.” Over Mboyo: “De club wil duidelijk stellen dat ze onder geen beding geweld tegen vrouwen kan en zal aanvaarden en dat hierover binnen de club duidelijk acties werden genomen en richtlijnen gegeven. Omdat de zaak Mboyo ook een persoonlijke aangelegenheid is, kunnen we niet over de inhoud publiekelijk communiceren. Hoe dan ook zal bij een volgend incident elke betrokkene van de club die zich op dat vlak misdraagt, uitgesloten worden.”

Algemeen directeur Michel Louwagie blijft het vertrouwen krijgen van de club, na studie van de stukken en verder beraad. Ook Gunther Schepens blijft aan de slag bij de club en krijgt een laatste kans om zich te herpakken. “De club wil benadrukken dat ze dit gedrag sterk afkeurt en dat Gunther werd verwittigd dat indien dit nogmaals voorvalt, het onmogelijk zal zijn om de samenwerking voort te zetten.”

Supportersraad

Tenslotte kondigt KAA Gent nog aan op de vooravond te staan van “de definitieve oprichting van een supportersraad.” Die zal bestaan uit vier groepen die onderling een akkoord hebben bereikt en waardoor de communicatie en het overleg gemakkelijker zal worden. “De supportersgroepen zullen hierover verder communiceren.”