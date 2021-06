KAA Gent doet wat van UEFA in München niet mag: Ghelamco Arena licht op in regenboogkleuren

GENTWat de UEFA weigert toe te staan in München, kunnen we hier wel, moeten ze gedacht hebben bij KAA Gent. Rond zes uur dinsdagavond kleurden de lichtjes aan de buitenkant van de Ghelamco Arena in de kleuren van de regenboogvlag, als teken van steun aan de LGBTQ+-gemeenschap.

Wie dinsdag of woensdag langs de Ghelamco Arena rijdt, ziet de regenboogvlag, een internationaal holebirechtensymbool, geprojecteerd op het gebouw. Daarmee reageert KAA Gent op een oproep op sociale media van onder anderen professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent), die er meteen een schare retweets mee opraapte. Hij werd daarin gesteund door zijn rector, Rik Van de Walle. De boodschap raakte snel tot bij burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) en KAA Gent zelf.

Rechtstreekse aanleiding is de weigering van de UEFA aan de stad München om haar stadion woensdag voor de wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije op het EK voetbal in de regenboogkleuren te mogen hullen. Dat als protest tegen de omstreden anti-holebiwet die het Hongaarse parlement enkele weken geleden goedkeurde. Daarbij zou het verboden worden om ‘holebi-propaganda’ te verspreiden. Concreet wordt het zowat illegaal om het op Hongaarse scholen over homoseksualiteit te hebben.

EK

Dat stuit veel voetbalfans tegen de borst, aangezien het land wel gewoon deelneemt aan het EK. De UEFA, die het EK organiseert, had zich voor het toernooi nog uitgesproken voor meer inclusiviteit. Velen riepen dan ook op om de Allianz Arena, die net als de Ghelamco Arena een wisselende buitenverlichting heeft, in de kleuren van de regenboogvlag te hullen. De UEFA verbood dat, aangezien het “voetbal en politiek niet wil mengen”. Als antwoord lichten heel wat andere gebouwen in München op in regenboogkleuren. Ook internationaal kwam er een oproep om Hongarije zo wakker te schudden voor meer holebirechten, de actie aan de Ghelamco Arena is daar één voorbeeld van.

Overigens ondertekenden 13 landen op initiatief van België vandaag een brief aan de Hongaarse premier Orban. Daarin wordt zijn anti-holebibeleid sterk veroordeeld. “De Europese Unie is niet alleen een geldmachine, het gaat ook over fundamentele mensenrechten”, tweette premier Alexander De Croo (Open Vld) daarover.