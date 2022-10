KAA Gent-aanvoerder Vadis Odjidja investeert in Gents spinningconcept Cyclo Studio: “Een gedurfde, ambitieuze onderneming”

Kevin De Bruyne investeert in kunstgras, Olivier Deschacht in de horeca, maar topvoetballer Vadis Odjidja (33) kiest voor de fitnesswereld. De KAA Gent-aanvoerder heeft een belang gekocht in Cyclo Studio, een concept waarmee je buiten kan spinnen op hippe locaties.

Het bedrijf werd opgericht in 2019. In Gent is de groep al actief op het dak van een gebouw in de Kortrijksesteenweg in Sint-Denijs-Westrem. Daarnaast zijn er ook vestigingen in Antwerpen, Kortrijk en Roeselare. Volgende week opent de vijfde studio in Brussel op de site van Tour & Taxis.

“Ik investeer graag in gedurfde, ambitieuze ondernemingen in de sportwereld”, zegt Odjidja die eerder dit jaar nog in een andere Gentse start-up stapte. Hoeveel de KAA Gent-topper dit keer neertelde, is niet geweten. De investering verloopt via de Gentse holding Octo Reef. Daar is gekozen om niet in te gaan op budgetten.

