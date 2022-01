Jurre en Ties schenken 40.000 euro aan UZ Gent na overlijden van hun mama. “Hopelijk kunnen we anderen dit verdriet besparen”

Gent De Kijk van Kurt: “U komt er niet onderuit, ook dit is een terugblik op 2021"

We spartelen ons momenteel door de meest voorspelbare tijd van het jaar. Onder het genot van teveel copieuze maaltijden en de daaropvolgende katers en indigesties worden we naar goede gewoonte om de oren geslagen met terugblikken op het bijna voorbije jaar. Met enkel Sissi, The Sound of Music en Home Alone als alternatief, ondergaan we gelaten ‘Uw Film van het Jaar’ op VTM en ‘Vrede Op Aarde’ op VRT, waarin we bij alweer een warm hapje worden herinnerd aan overstromingen en corona-miserie. Ik zou mijn eigen plekje in deze krant niet au serieux nemen mocht ik u niet één keer in het jaar vermoeien met mijn eigen resumé van de afgelopen 12 maanden. Het is niet dat er zoveel wereldschokkends is gebeurd in onze stad, of u zou het tekenen van cirkels op het Sint-Pietersplein als belangrijke remedie tegen het virus moeten zien. Er veranderde wel iéts natuurlijk. Zo is de Vooruit zichzelf niet meer en lopen de grijzekes van Nieuwen Bosch voortaan niet meer in het grijs. Er werd ondanks coronamaatregelen meer dan ooit gevochten in de Overpoort, er werden homokoppels in elkaar geslagen en het aantal aanrandingen in de stad steeg schrikwekkend. Welk nieuwsitem de prijs van de absurditeit krijgt, laat ik over aan u. Ik nomineer Groen dat pleit voor boskap en meer CO2 door een gascentrale in Wondelgem, en het feit dat Ledeberg nog steeds kampt met een muizenplaag omdat Gent enkel beroep kan doen op een rattenvanger. We namen afscheid van de laatste kiosken en van steeds meer winkeliers die door hun vertrek een gapende leegstand in de kuip achterlieten. Om met een positieve noot te eindigen, geef ik de prijs van de hoop aan de bedenkers van het Knaldrangfonds. De prijs van de grote opluchting gaat naar het verdwijnen van de wandelbusjes. U ziet, er is altijd iets positiefs te melden. Prettig eindejaar!

