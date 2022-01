Jurre (16) en Ties (14) schenken 40.000 euro aan UZ Gent na overlijden van hun mama. “Hopelijk kunnen we anderen dit verdriet besparen”

Gent / Wondelgem10.000 euro. Zoveel wilden Jurre en Ties Devos, nu 16 en 14 jaar oud, inzamelen voor stamcelonderzoek in het UZ Gent. Stamceltherapie heeft hun mama niet kunnen redden, zij overleed in oktober 2020. “Eerst verklaarde ik hen gek”, zegt een trotste papa Wim. “Maar net voor Nieuwjaar gaven we een cheque af, met liefst 40.000 euro erop.”

Liesbet Coysman heette de mama van Jurre en Ties. “Ze is 12 jaar lang ziek geweest”, doet papa Wim Devos het relaas. “Eerst was er borstkanker. Het zag er na een zware behandeling allemaal goed uit. Maar dan kwam het vreselijke nieuws dat de kanker toch terug was, in de vorm van chronische lymfatische leukemie. Ook daarvoor is ze heel lang behandeld. Uiteindelijk kon enkel stamceltherapie haar nog redden. Dat hebben we geprobeerd, maar het is niet gelukt. Haar lichaam was op. Ze is maar 42 jaar geworden.”

Volledig scherm Schermers Jurre (links) en Ties Devos samen met papa Wim © Cedric Matthys

Gek

Afscheid nemen was voor het gezin uit Wondelgem keihard. Toch wilden ze dit verhaal ook een positieve draai geven. Jurre en Ties schermen allebei op heel hoog niveau. Jurre was zelfs Belgisch Kampioen, maar kon die titel door corona (nog) niet verlengen. “De jongens wilden 10.000 euro inzamelen", vertelt Wim. “Ze zouden een weekend lang scherminitiatie geven. Ik verklaarde hen eerst gek. Maar ik heb er wel samen met hen, met een heel goede vriendin van Liesbet, met familie en nog een hoop vrienden, mijn schouders onder gezet.”

Quote We hadden natuurlijk liever gewoon Liesbet gezond hier bij ons gehad. Maar we zijn wel trots dat we het hebben gedaan, en ook op het resultaat Papa Wim Devos

“Jurre en Ties hebben in oktober hun scherminitiatie georganiseerd. Daarvoor konden ze zelfs op sponsors rekenen. Er is ook confituur verkocht, en advocaat. En mijn papa heeft een klassiek concert georganiseerd in De Panne. Samen met nog enkele giften zijn we dus geland op 40.000 euro. Die hebben we vlak voor de jaarwisseling geschonken aan het UZ Gent. De professor heeft ons uitgelegd dat ze met dat geld een nieuwe behandeling kunnen testen bij een honderdtal patiënten. Dat is fantastisch nieuws. Voor ons is het niet gelukt, maar we hopen dat we zo ons steentje kunnen bijdragen om andere mensen dit verdriet te besparen.”

Resultaat

“Met ons gaat het intussen goed, eigenlijk. We slaan ons erdoor, en dat doen we eigenlijk vrij vlot. We vinden het heel erg jammer dat we zo’n actie op poten moesten zetten, we hadden natuurlijk liever gewoon Liesbet gezond hier bij ons gehad. Maar we zijn wel trots dat we het hebben gedaan, en ook op het resultaat. Ook bij het UZ waren ze uiteraard blij. “Een deel zal ook gebruikt worden om het verblijf van de patiënten op de afdeling Hematologie zo aangenaam en huiselijk mogelijk te maken”, klinkt het daar. “We verfraaien er onder andere de badkamers.”