Julien (29) opent vleesrestaurant in hartje Gent: “Zonder veel poespas, we laten het product voor zich spreken”

GentBen je een echte carnivoor? Dan moet je in de Meat Factory zijn in de Hoogpoort in Gent. Eigenaar Julien Ullens de Schooten (29) opende zes jaar geleden al een vestiging in Antwerpen en dat was meteen een schot in de roos. Nu is hij klaar om Gent te veroveren met zijn filet mignon, chateaubriand en ander lekkers.

Gent staat gekend om haar vele vegetarische (en meer en meer veganistische) restaurants, echte vleesrestaurants zijn een gemis volgens Julien Ullens de Schooten. Daarom opent hij zaterdag een tweede vestiging van de Meat Factory in de Hoogpoort. Zes jaar geleden opende de twintiger een restaurant op de Grote Markt in Antwerpen, samen met een vriend. “Dat was van in het begin een succes”, blikt hij terug. “Vandaag hebben we een score van 4,6 op 5 op Google, op basis van meer dan duizend recensies. We zitten al langer aan ons plafond en kijken daarom al een paar jaar uit naar een tweede vestiging.

Julien en zijn vennoot draaiden van in het begin naar Gent voor een tweede vestiging. Omwille van de gezellige, bruisende sfeer. “Maar ook door de schaarste aan echte vleesrestaurants hier. 4,5 jaar hadden we al een pand gevonden in het Patershol, maar dat is toen afgesprongen. Toen Fry Willy, een fish and chips restaurant in de Hoogpoort, de deuren sloot, zijn we daar meteen op gesprongen. In Antwerpen zitten we op de Grote Markt waardoor we vooral toeristen aantrekken. In de Hoogpoort in Gent passeren zowel toeristen als locals. Plus we zitten vlakbij het Vleeshuis, symbolischer kan niet.”

Volledig scherm Julien Ullens de Schooten voor de Meat Factory in Gent. © Jill Dhondt

Verwennerij

Het Gentse Vleeshuis is nog even gesloten, maar in de Meat Fractory kan je dit weekend al terecht voor lekker vlees. Denk bitterballen, uienringen, kippenvleugels, carpaccio, kroketten (kaas, garnaal, black angus) of tartaar om te starten. Als hoofdgerecht kan je kiezen uit verschillende burgers, filet mignon, black angus steak of rib eye, paardensteak (opvallend), chateaubriand voor twee of kipfilet. Gecombineerd met frietjes, puree of kroketjes. Als saus kan je gaan voor peper, champignon of bearnaise. “Gerechten zonder veel poespas”, vat Julien het samen. “We laten het product voor zich spreken.” Zonder sides maar ook de moeite zijn de salade (met kip) en de stoverij.

“Wil je graag langskomen met vrienden maar is een ervan vegetarisch? Geen probleem”, stelt Julien gerust. “We hebben een hele lekkere vegetarische burger. De focus ligt wel degelijk op vlees in de Meat Factory, maar we zijn zeker niet anti-veggie.” Heb je nog plaats over na het hoofdgerecht, dan kan je nog kiezen uit taart van de dag, appeltaart, chocoladecake of dame blanche. “De Meat Factory staat gelijk aan verwennerij. “We zorgen voor verslavende gerechten, maar we nemen ook je jas aan bij het binnenkomen, we schenken zelf de wijn in, we slaan een babbeltje als er tijd is. Het gaat om meer dan wat er op je bord ligt.”

Waar Julien en het team nog belang aan hechten: dat een restaurantbezoek betaalbaar is. “Het is de bedoeling dat je elke week steak kan komen eten, en dat kan alleen als je prijzen degelijk zijn”, sluit hij af. Kan je niet wachten om langs te komen? Dan kan je alvast een tafel reserveren voor zaterdag. Vanaf dan is de Meat Factory elke dag open, zeven op zeven.

Meat Factory, Hoogpoort 3, 9000 Gent. In het weekend open van 12 tot 22 uur, in de week van 17 tot 22 uur.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.