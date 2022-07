Julien (18), zoon van zangeres Kim Kay, veroordeeld tot celstraf van twee jaar wegens grootschalige drughandel: “Hallucinante feiten gezien uw jonge leeftijd”

De Pinte/Gent/Sint-Martens-Latem Wouter (40) en Fien (38) openen ‘bed and brunch’ in kasteelhoe­ve in Parkbos: “Kunstwer­ken en decoratie­stuk­ken zijn te koop, zo blijft onze B&B in beweging”

In het Parkbos, de groene long op de grens van De Pinte, Gent en Sint-Martens-Latem, kan je binnenkort de nacht doorbrengen in een oude kasteelhoeve. Wouter Braeckman en Fien Quagebeur openen zaterdag hun ‘bed and brunch’ Villa Parkbos en iedereen is welkom voor het openingsfeest.

14 juli