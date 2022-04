Juf Kirsten (29) illustreert zelf knutsel- en verhaalboek over Daan de sokpop: “Zelf de verlegen kindjes durven spreken met Daan”

‘Daan - een nieuw leven voor een sok met een gaatje’: dat is de naam van het boek dat buitengewoon onderwijs-juf Monique Marius schreef over de sokpoppen die ze met haar klasje in Gent maakte. Omdat Marius met pensioen ging maar ze haar eigen sokpop Daantje graag een nieuwe thuis wou geven, kwam ze terecht bij Kirsten De Beule. De basisschooljuf gooide er al haar tekentalent tegenaan en nu kan je het boek, dat zowel een knutselleidraad als verhaaltje bevat, gebruiken. Thuis, of in de klas.

Durven met Daan

Daantje is de sokpop van juf Kirsten, maar haar 24 pupillen maken natuurlijk elk hun eigen exemplaar, met eigen naam én een huisje. “Het leuke is dat zelfs kinderen die op het spectrum zitten, of erg moeilijk ter taal zijn, zullen durven spreken met Daantje. Je bouwt een beetje afstand in waardoor de druk niet bij hen ligt”. Dat merkte auteur Monique in haar eigen klas in het buitengewoon onderwijs, maar kan juf Kirsten alleen maar beamen.

Josefien, Nora en Marilou met hun sokpoppen van vorig jaar.

De pop wordt gemaakt met erg goedkoop materiaal en is een erg haalbare kaart voor kinderen uit het derde en vierde leerjaar. Ze leren er ook een beetje mee naaien, want dat hoort er ook bij. En nadien hebben ze er een vriendje bij. “Zodra de sokpop er is, verdwijnen we als juf eigenlijk een beetje”, lacht Kirsten. “Dan zijn ze helemaal in de ban van de pop”.

Overal Daan

Vorig jaar, toen het boek over Daan in ontwikkeling was, probeerde Kirsten het concept uit bij haar eigen klasje. De leerlingen die nu in het vierde leerjaar bij juf Ellen zitten, hebben voor de gelegenheid hun eigen sokpop nog eens mee. “Soms moesten we luidop lezen en als je dat niet zo goed durft, kan de pop overnemen”, zegt Josefien. Haar sokpop, de knalroze Snoepie, logeert nog steeds op haar kamer. Ook Nora en Marilou hebben een eigen sokpop mee. “Het was superleuk om te maken. De juf heeft wel een beetje moeten helpen”.

Gelukkig hadden ze met juf Kirsten een expert aan boord. “Ik hoop dat ouders én leerkrachten er verder mee aan de slag gaan”, zegt ze over het project. “We willen dan ook graag workshops organiseren om Daan overal bekend te maken. Niet alleen in het buitengewoon onderwijs. Maar overal.”

Daan: een nieuw leven voor een sok met een gaatje

