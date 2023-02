Juf Katrien (62) neemt na 39 jaar afscheid van haar klasjes met een immense verrassing!

‘Groot Debat 2024' voor klassen: 270 jongeren in gesprek met elkaar én politici

Geen opkomstplicht meer voor de gemeenteraadsverkiezingen en Europees stemmen vanaf 16 jaar: er zijn veranderingen op til. Om jongeren daar actief bij te betrekken zetten enkele organisaties en stad Gent het ‘Groot Debat 2024' op poten. Deelnemende klassen buigen zich vanaf volgend schooljaar over tal van thema’s, gaan in debat met elkaar, en leggen in april 2024 lokale politici het vuur aan de schenen tijdens een slotdebat