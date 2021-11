Journalist, schrijver en ‘humorleverancier’ Geert Stadeus (57) overleden na fietsongeval: “Je was alles wat je van een vriend kon verwachten, en meer”

Gent In gesprek met Peter Van Praet (33), de man achter Bavet: “Ik eet nog steeds graag spaghetti, maar het is niet mijn lievelings­ge­recht”

Peter Van Praet, amper 33, bouwde in zes jaar tijd zijn eigen imperium uit. Zes jaar geleden opende hij de eerste vestiging van spaghetti-restaurant Bavet in Gent. Nu heeft hij 15 vestigingen onder zijn vleugels, over een maand zelfs 17. Hoe is hij op het idee gekomen zes jaar geleden en is hij spaghetti intussen niet beu gegeten? We vroegen het hem zelf.

