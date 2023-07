Jongeren vallen Gentse scoutsgroep lastig tijdens kamp in Limburgse Zutendaal, politie kan daders snel vatten

Al 1.295.000 bezoekers op Gentse Feesten: “‘Noodgreep’ om pleinen langer muziek te laten spelen moet uitzonde­ring blijven”

In de nacht van vrijdag op zaterdag was het zò druk in de Gentse Feestenzone, dat de organisatie besloot om alle pleinen een uur langer muziek te laten spelen. Zo moest de uitstroom van mensen in goede banen worden geleid, en moest voorkomen worden dat het té druk werd op de Vlasmarkt, waar tot het ochtendgloren wordt doorgefeest. “Maar dat moet een uitzondering blijven”, vindt Feestenschepen Bram Van Braeckevelt (Groen).