Jongeren blazen tramhalte in Gent op met vuurwerk en brandversnellers: daders voorlopig spoorloos

Wetteren/Gent Commissa­ris Vic De Loof wordt nieuwe baas Federaal Team mensensmok­kel in Gent na carrière van 16 jaar in zone Wetteren: “Deze kans kon ik niet laten liggen”

30 december Commissaris Vic De Loof (38) verlaat de politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen en gaat op 1 januari officieel aan de slag als de nieuwe chef van het team Mensenhandel en -smokkel en Zware Milieuzaken van de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen (FGP) in de Groendreef in Gent. De Loof was 16 jaar lang inspecteur en officier in de politiezone. “Mijn ervaring met interventies rond mensensmokkelaars langs de E40 en E17 zijn zeker een pluspunt”, zegt De Loof. Marlies Owel (44), commissaris in de politiezone Assenede-Evergem, neemt zijn taken in Wetteren over.