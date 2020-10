Jongens trekken rokje aan op school om vuist te maken tegen seksisme

Gent Karel is wereldkam­pi­oen ‘achter­tuin­lo­pen’ met meer dan 500 kilometer op drie dagen: “Gehaktbal­le­tjes met puree en appelmoes hebben me erdoor geholpen”

21 oktober Het is niet de eerste keer dat Karel Sabbe (30) een wereldrecord breekt, maar het was wel de eerste keer dat de tandarts meedeed aan het wereldkampioenschap lopen in de achtertuin, officieel de ‘Backyard Ultra’. Daar namen 300 deelnemers van over heel de wereld aan deel. Bedoeling is dat ze elk uur een rondje van 6,7 kilometer lopen. Wie dat het langste kan volhouden is de winnaar. Dit jaar was dat Karel, hij legde 500 kilometer af op drie dagen en 3 uur, onderbroken door powernaps van een handvol minuten. “Op het einde zat ik er door maar je zit dan zodanig dicht bij dat wereldrecord, dat je er de pijn nog even bij neemt.”