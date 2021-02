Jongen van 15 zakt door ijs in Ledeberg, brandweer redt hem met ladder

Midden in de vijver van het park langs de Brusselsesteenweg ligt een eiland, waar een lokaal van de KSA staat. Een jongeman van 15 jaar oud wilde over het ijs naar dat eilandje op verkenning gaan, maar het ijs kon hem niet dragen. De tiener zakte erdoor, maar kon wel zelf terug uit het gat klauteren en naar het eiland kruipen. Daar zat hij met een nat pak vast. Brandweer en politie legden een ladder over het water om hem zo van het eiland weg te halen. De jongen bleek het ijskoud te hebben, maar was verder oké.