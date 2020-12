Jongeman veroordeeld tot 10 jaar cel na verdoven en verkrachten van vrouwen in Overpoort

De jongeman maakte verschillende slachtoffers door hen erg dronken te voeren of hen zelfs te verdoven. Vervolgens droeg hij de weerloze slachtoffers naar zijn wagen. In sommige gevallen pleegde hij de feiten daar, in andere gevallen nam hij hen mee naar zijn woning. De rechtbank had het over een ‘seksuele problematiek’ en een ‘drang om volledige macht te hebben over zijn slachtoffers’.