Jonge vrouw verkracht tijdens feestje dat helemaal op veilig uitgaan gericht was: “Wat als we het toilet waar ze zat, niet opengebroken hadden?”

Gent Gent moet abrupt afscheid nemen van Bert Van Lancker (48): “Hij was iemand met een groot hart en een luisterend oor”

“Wij waren twee handen op één buik. Nu hij er niet meer is, mis ik een groot deel van mezelf.” Woorden van Inge Van Lancker, zus van de overleden Bert Van Lancker, die door merg en been gaan. Eind oktober werd Bert bewusteloos aangetroffen in de Wellingstraat, na een ongelukkige val aan de Sint-Michielsbrug. Hij overleed niet veel later aan zijn verwondingen. Vrienden en familie kunnen maar moeilijk vatten wat er gebeurd is met hun ‘Bertje’.

19:28