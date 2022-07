Jonge patissiers openen pop-up met taartjes in hartje Gent: “We werken de tartelettes ter plekke af, zoals in een restaurant”

Patissiers Lies Dhont (28) en Maurits van Lookeren (32) werken ze à la minute af – onder andere met eetbare bloemen uit de tuin – voor de ogen van de klanten. “Dat maakt dat ze verser dan vers zijn. We willen geen bakkers zijn die hun taartjes de nacht ervoor maken, we werken liever zoals in een restaurant. Zo gaat ook de structuur van de taartjes niet verloren, aangezien ze geen uren in een koeltoog hebben gelegen voor ze uitgedeeld worden.”

De taartjes zien er niet alleen lekker uit, ze smaken ook heerlijk. Lies en Maurits zijn jong, maar talentvol. Lies heeft slechts een jaar patisserie gevolgd, maar ze stak hoog boven haar medeleerlingen uit. Haar vriend Maurits heeft zijn opleiding gedaan in Lyon. Samen werken ze al een paar jaar als patissier in Antwerpen, waar ze hoge toppen scheren. “Voor een eigen zaak wou ik terugkeren naar Gent”, glundert Lies. “De pop-up in Maison 12 is een test. Als het concept aanslaat, kijken we voor een vast pand.”