Jonge oplichters: kinderen verkopen snoep ten voordele van turnclub uit Ledeberg... die zelf van niets weet

“Willen jullie snoep kopen ten voordele van onze turnclub?”. Schijnbaar onschuldige woorden uit enkele kindermonden blijken oplichterij te zijn. De voorbije dagen gaat een groepje kinderen in het Drongense van deur tot deur om snoep te verkopen, vanop afstand in het oog gehouden door een volwassene. Dit zogezegd ten voordele van de turnclub ‘Willen is kunnen’ uit Ledeberg. Zo belden ze al aan in de Meulenaarshoek en bij woningen in de Groenewandeling. Alleen blijkt die turnclub daar zelf niet van op de hoogte te zijn. Volgens getuigen zouden ze zich verplaatsen met een kleine grijze wagen.

“Onze club stuurt geen kinderen op straat voor een snoepverkoop”, klinkt het bij Eddy Spitaels, ondervoorzitter en penningmeester. “Dit is oplichterij en ze verkopen snoep onder een valse naam. Het enige dat wij doen is een jaarlijkse koekenverkoop. Deze oplichterij zou onze inkomsten kunnen ondermijnen, omdat mensen nu het gevoel gaan hebben dat we hen twee keer om geld vragen.” Eddy wilde dinsdagnamiddag aangifte doen in het politiekantoor te Gentbrugge, maar dat is niet geopend. “Mijn eerste werk is om woensdagochtend langs te gaan bij het politiekantoor in Ledeberg.”