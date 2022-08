Jonge ondernemers starten investeringsbedrijf en hebben al 7 bedrijven in portefeuille. “Slechts het begin”

Intussen zijn ze met 7. Naast Tanguy (31) werken ook Bram Lavens (30), Pieter Lavens (30), Toshoni Van Craen (30), Gaillen Van Craen (32), en Thijs Janse (28) mee. “We hebben wel al 7 bedrijven in onze portefeuille, en dit is nog maar het begin”, klinkt het ambitieus. “In de toekomst willen we ons ook focussen op startups. We willen een ecosysteem bouwen dat al onze activiteiten bundelt om zo de verschillende bedrijven elkaar te laten versterken.”

Ziekenhuizen en drukkerijen

“De eerste overname was er eentje in een echte niche branche: software voor ziekenhuizen. Het bedrijf staat gekend als Calidos. Uit Calidos is ondertussen ook een tweede bedrijf gegroeid: Team n Time, dat zich focust op ‘planning van zorgpersoneel afstemmen op de zorgvraag’. Daar is vandaag heel veel vraag naar. Daarnaast heeft OCTO REEF meerdere bedrijven die actief zijn in de drukkerijwereld, zoals DSB Print, Workstuff, Serfiko, Publi Tee en The Stuff. Elk van deze bedrijven heeft zijn specialisatie. DSB Print is een loondrukkerij gespecialiseerd in verschillende druktechnieken. The Stuff is gefocust op gepersonaliseerde merchandise en corporate gifts.” Octo