Jonge Nederlandse drugdealer (22) betrapt met 12 kilogram cocaïne en heroïne: “Hij praatte zijn mond voorbij op de dashcam”

GentEen Nederlandse jongeman (22) riskeert een celstraf van vier jaar voor zijn betrokkenheid bij drughandel. Ondanks zijn jonge leeftijd werd hij vertrouwd met grote hoeveelheden cocaïne en heroïne, tot hij in maart van dit jaar tegen de lamp liep. Op het moment van zijn arrestatie had hij drugs bij met een straatwaarde van 600.000 euro.

Zo’n tiental keer was de 22-jarige Nederlandse dealer vanuit Nederland door België richting de Franse grens gereden. Dat deed hij met een vaste taxichauffeur. “Het ging niet altijd om het vervoer van drugs. Soms ging het ook om geld", verklaarde de man. Op 25 maart van dit jaar werd de taxi aan de kant gezet in Gentbrugge. Bij de controle trof de politie 12 kilogram cocaïne en heroïne aan in een rugzak tussen de benen van de dealer.

600.000 euro straatwaarde

“Als we rekenen aan 50 euro per gram, dan komen we aan een straatwaarde van 600.000 euro. Je geeft zelf aan geen grote drugdealer te zijn, maar dat is toch een onwaarschijnlijk grote hoeveelheid en een immens groot bedrag om op zo’n jonge leeftijd verantwoordelijk voor te zijn?”, vroeg de rechter zich luidop af.

Uit de uitlezing van de gsm van de dealer bleek dat hij al erg ingewerkt was in de organisatie. Zo vonden de speurders bezwarende foto’s en filmpjes terug, onder andere waarop te zien is hoe de beklaagde drugs perst en verpakt. Verder werd ook de dashcam van de taxichauffeur onderzocht. Hierop was te zien en te horen hoe de beklaagde opschepte over zijn handeltje.

Vier jaar cel

Het openbaar ministerie vroeg voor de dealer, die begin augustus in de gevangenis zijn verjaardag vierde, een gevangenisstraf van vier jaar en een boete van 16.000 euro. Daarnaast werd ook een bedrag van 25.000 euro verbeurd verklaard. Dennis Van Overstraeten, de advocaat van de man, vroeg om een straf met uitstel en een milde boete. “Wie met dergelijke boete uit de gevangenis komt, is een vogel voor de kat.” Het openbaar ministerie vervolgde ook de taxichauffeur en vroeg een celstraf van twee jaar wegens drugbezit. “Volledig uit de lucht gegrepen”, volgens advocaat Walter Van Steenbrugge. Hij vroeg met vertrouwen de vrijspraak.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.