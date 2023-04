Jonge moslims trakteren politie voor suikerfeest: “Bedanken met baklava voor alles wat ze doen”

NET OPEN. Marokkaans restaurant geopend vlakbij Portus Ganda: “Van tajines tot beignets met dadelcrème en espuma van saffraan”

In de Dampoortstraat vlakbij Portus Ganda is een nieuw pop-uprestaurant geopend: Kaza Kaza. Precious Gqiba (19) runt de zaal terwijl zijn meter Jeltse Lauwers (33) heerlijke tajines, beignets met dadelcrème en andere Marokkaanse delicatessen klaarmaakt in de keuken. “We serveren ook ons eigen gin”, zegt ze trots.