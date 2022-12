Jonge ‘macho’-bestuurder rijdt nieuwe wagen van vader in de prak aan Zuidpark: “Ik moet hem nog 20.000 euro terugbetalen”

Gent Zware klap aan Neuseplein: twee bestuur­ders gewond overge­bracht naar ziekenhuis

Aan het Neuseplein is in de nacht van maandag op dinsdag een zwaar verkeersongeval gebeurd. Twee wagens kwamen er in aanrijding op het kruispunt met Blaisantvest. Beide bestuurders werden overgebracht naar het ziekenhuis.

20 december