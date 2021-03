Jonge Gentenaars verkrachten dronken studente en verspreiden zelf videobeelden: celstraffen met uitstel

In juni 2018 liep een avondje feesten in de Overpoortstraat helemaal verkeerd af voor een studente. Het slachtoffer was samen met een vriendin op stap toen ze gemeenschappelijke vrienden, de twee beklaagden, tegenkwamen in een discotheek in de Overpoortstraat in Gent. Eén van de beklaagden zocht al eerder toenadering. Deze keer liep het echter uit de hand. Die avond werd het meisje verkracht door de S.N. en B.V.. Het slachtoffer was volgens haar advocaat niet in staat om toestemming te geven omdat ze dronken was. Bovendien filmde B.V. het gebeuren en verspreidde hij beelden van de feiten onder vrienden. De studente hield er een soa aan over.