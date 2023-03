Jonge ex-dealers vragen rechter tweede kans: “Met een strafblad mag je niet boksen”

Een succesvolle carrière als dealer bouwden de twee twintigers uit respectievelijk Drongen en Eeklo niet bepaald uit. Ze waren nog maar net met hun handeltje begonnen toen ze door de Gentse politie in de Nekkerputstraat werden betrapt. Ze hadden op dat moment 10 gram cocaïne en 70 gram cannabis bij zich. Bij de uitlezing van hun smartphone bleek ook dat ze via Snapchat contact hadden met de gebruikers. Omdat het de eerste keer was dat de piepjonge dealers betrapt werden, vroeg hun advocaat de opschorting. Dat betekent dat ze schuldig zijn, maar geen effectieve straf krijgen. Het openbaar ministerie vorderde een straf van een jaar.

Bokstraining

De rechter las de twee flink de levieten. “In de rechtbank zien we elke dag welke schade drugs aanricht. Met die rommel brengt u zichzelf en anderen in de problemen. Als u geld wil verdienen, ga dan werken voor uw centen zoals iedereen”, aldus de voorzitter van de rechtbank. De twee verklaarden in de rechtbank dat ze oprecht spijt hebben en weer op het rechte pad zijn. “Ik ga opnieuw werken en train tweemaal per dag. Ik zou graag een professionele bokser worden”, zo sprak een van hen. “Reden te meer om op het rechte pad te blijven, want met een strafblad mag je niet boksen. Blijf hier weg en maak iets van uw leven”, besloot de rechter. Vonnis op 22 maart.