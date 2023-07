Jonge dieven breken binnen in appartementsgebouw op Stapelplein en gaan aan de haal met koersfiets en elektrische step

10 JAAR GHELAMCO ARENA. Van de eerste plannen tot de openings­match 10 jaar later: hoe bouw van Gentse voetbaltem­pel een ‘Processie van Echternach’ werd

Exact 80 weken: zolang heeft de bouw van het voetbalstadion dat we vandaag kennen als de Ghelamco Arena geduurd. Een geromantiseerde telling, want de eerste plannen dateren al van begin jaren 2000. Ruim genomen tellen we dus dertien jaar. En toen de bouw écht kon starten, was er haast een archeologisch onderzoek nodig om de symbolische eerste steen nog terug te vinden tussen het onkruid. Reconstructie van een ware Processie van Echternach.