Jonge dief (18) die rechter in gezicht uitlachte na reeks diefstallen moet 7 maanden effectief naar de gevangenis

Gent Stad Gent betaalt 120.000 euro om WoninGent door te lichten: “Sociaal wonen verdient onze aandacht”

Met een studie van 120.000 euro hoopt schepen van Wonen Tine Heyse (Groen) zicht te krijgen op wat er allemaal misloopt bij WoninGent. De grootste sociale woningmaatschappij van de stad kreeg in 2018 nog een storm van kritiek over zich heen toen de woonomstandigheden in de Sint-Bernadettewijk aan het licht kwamen. Maar Heyse benadrukt dat ze niet uit is op een heksenjacht. “We willen WoninGent versterken, niet afbreken.”

30 oktober