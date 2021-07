Jong Vld Gent gaat lijnrecht in tegen stadsbestuur. “Terugbetaling van Offerfeest slacht-kosten is voor ons, liberalen, uit den boze”

Gent Cafébaas geeft gratis pintje, koffie of frisdrank aan zorgverle­ners op Nationale Feestdag: “Applaus alleen is niet genoeg”

21 juli In café De Vrolijke Viking op de Voskenslaan kan iedereen die in de zorg werkt vandaag een gratis pintje, koffie of frisdrank krijgen. Waarom? Omdat applaus niet genoeg is.