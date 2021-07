Jong Vld gaat lijnrecht in tegen stadsbestuur. “Terugbetaling van Offerfeest slacht-kosten is voor ons, liberalen, uit den boze”

GENT Bezetters UFO ontevreden met compromis Mahdi over hongersta­kers: “Dit is nauwelijks een beslissing, wij blijven zitten”

20 juli Er ligt een compromis op tafel: staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) wil de situatie met de 400 hongerstakers in Brussel ontmijnen door een gezant in het veld te sturen. Die moet de hongerstakers bijstaan in hun procedure. De bezetters van het UFO, die de ruimte daar al ruim 14 dagen bezetten, vinden dat onvoldoende. “Het is een kwestie van uren voor sommige mensen.”