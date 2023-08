Johnny Cash herrijst in de Theater Box: Geert Boeckaert, Christophe Vekeman en Lode Verbanck brengen de ultieme hulde

Ooit bijna failliet, nu veroveren ze de wereld: Gents bedrijf lanceert topgame Baldur’s Gate 3

Beeld je een virtuele wereld in waarin alles mogelijk is, waar je kan zijn wie je wil en doen wat je wil. Een prachtige wereld vol mythische wezens en monsterlijke creaties waarin je een verhaal beleeft en de afloop volledig mee bepaalt door je eigen keuzes te maken. Hieronder vertellen we het verhaal van Baldur’s Gate en een Belgische game-ontwikkelaar uit Gent die ooit op de rand van een faillissement stond, maar nu één van de games maakt die alle concurrenten laat verbleken. “Om alle verschillende dialoogopties te coveren, werd er maar liefst 174 uur aan filmmateriaal gemaakt.”