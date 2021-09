Johan Braeckman en Dirk Draulans gaan voor vrijspraak na dagvaarding door vzw Viruswaanzin

Gent Extinction Rebellion roept Gentenaars via affiches op om te strijden voor het klimaat

9:29 De organisatie Extinction Rebellion Gent heeft vannacht een aantal reclamepanelen in de stad ‘gekaapt’, en er affiches opgehangen die de Gentenaars oproepen om in opstand te komen voor het klimaat. “We moeten van beleidsmakers elke actie vragen die nodig is om onze planeet van catastrofes te vrijwaren”, klinkt het.