Jeugdvriendinnen Helena en Joy openen pottenbakatelier vlakbij Bourgoyen: “Een plek waar je op adem kan komen”

Helena en Joy kregen de pottenbakmicrobe een paar jaar geleden te pakken toen ze lessen gingen volgen in Evergem. “We waren meteen verslaafd”, vertellen ze, “maar Evergem is toch ver van centrum Gent waar we allebei wonen. Overschakelen naar een pottenbakatelier in Gent was even lastig: alles bleek volgeboekt, overal werken ze met ellenlange wachtlijsten. Als er dan toch een plekje vrijkwam, moest je al meteen tekenen voor een halfjaar of een jaar.”

Dus besloten de jeugdvriendinnen om hun eigen pottenbakatelier te beginnen aan de Dampoort. In september 2020 zag Ossekop het licht: het eerste pottenbakatelier in Gent waar je je kon inschrijven voor kortere lessenreeksen. “Zodat meer mensen kunnen proeven van pottenbakken”, aldus Helena. “Is het jouw ding niet, dan hang je er niet meteen aan voor een half jaar of een jaar. Ben je wel verkocht, wat meestal het geval is, dan kan je je volledig laten onderdompelen en nog meer lessen volgen.”

Flexibiliteit troef bij Ossekop, van in het begin. “We hebben ons atelier gemodelleerd naar mensen zoals ons, met een wisselende agenda”, zegt Joy die ook een deli heeft in Gent, yvon en Agnes. Helena runt al jaren een naaiwinkel, De Stoffenkamer aan de Bijloke, en heeft twee kindjes. “De ene maand heb je meer tijd voor een hobby dan de andere. Daarom dat Ossekop meteen een succes was, door de flexibiliteit. Nog voor we van start gingen, stroomden de inschrijvingen binnen, en pottenbakken is alleen maar populairder geworden. Al denken we dat de echte piek nog moet komen.”

Volledig scherm Ossekop. © Wannes Nimmegeers

Meer van dat

Het enige probleem: door de populariteit werd het pand te klein. Vandaar de verhuis naar de andere kant van Gent, naar een lichtrijk fabriekspand vlakbij de Bourgoyen. “Hier hebben we een aparte verdieping voor opbouw en voor draaien”, glundert het duo. Voor de niet-ingewijden: bij opbouw maak je schalen, kopjes, vazen, lampen en beelden met de hand in plaats van met een draaischijf.

De lessen lopen nog altijd van maandag tot en met zaterdag, zowel overdag als ’s avonds. Inschrijven doe je nog steeds voor een proefles of blokken van vijf lessen, maar vanaf januari kan je ook reeksen van tien lessen volgen aangezien er meer plek is. Ook de ‘pottenbakkampen’ in de schoolvakanties, waarbij je vijf volle dagen intensief les krijgt, blijven bestaan. Het lesgeven zelf laten Helena en Joy nog steeds over aan twaalf ervaren lesgevers. Eén daarvan is momenteel te zien in ‘De schaal van Pascale’ met Pascale Naessens op VTM.

Me time

Wat Ossekop anders maakt dan de andere pottenbakateliers in Gent? Daar hebben Helena en Joy een pasklaar antwoord voor. “Bij ons mag het wat meer zijn”, glunderen ze. “Elke les voorzien we een hapje en een drankje, er is een terrasje vooraan waar je kan uitblazen, er is veel glas, veel licht. Het is pure verwennerij. Een plek waar je op adem kan komen. Onlangs kwam een lesvolger bij ons om te zeggen dat ze eindelijk zwanger was geworden, omdat ze zich zodanig ontspannen voelde tijdens de lessen”, glunderen de vriendinnen.

Volledig scherm Ossekop. © Wannes Nimmegeers

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.