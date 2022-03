Jesse (26) geeft marathon op handen en voeten op na 17 uur: “Zijn handen lagen volledig open”

Jesse begon gisterenavond met volle moed aan zijn opdracht: 40 kilometer kruipen op handen en voeten. In totaal acht rondjes rond het water aan Dok Noord. Hiermee wou hij het huidige wereldrecord bear crawl marathon breken. Voorlopig staat dat op naam van een New Yorker die er 20 uur en 48 minuten over deed. Jesse wou het in minder doen.

Het afgelopen jaar stond de Gentenaar elke dag op om 1 uur ’s nacht op om 1,4 kilometer te kruipen op handen en voeten. Weer of geen weer. De man is personal trainer en dus goed getraind, maar toch mocht het niet zijn. “Rond 13 uur is Jesse gestopt”, aldus Lore De Waele van het communicatiekantoor We Make You Happy dat het gebeuren ondersteunde. “De laatste 17 kilometer heeft hij enorm afgezien. Fysiek was hij nog fit genoeg, maar zijn handen lagen volledig open. Het is op medisch advies dat hij is gestopt.”

Jesse had nochtans speciale handschoenen aangetrokken om zijn handen te beschermen, maar die bleken niet voldoende. De twintiger werd naar huis gebracht waar hij zijn verloren slaap kon inhalen en terug op krachten komen. “Hij is enorm ontgoocheld. De komende dagen gaat hij hem afzonderen en zijn handen laten herstellen. Of hij de uitdaging opnieuw gaat aangaan? Dat is nog niet gezegd.”