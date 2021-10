Jeroen is al 11 jaar de enige mannelijke vroedvrouw in Maria Middelares: “Veel ouders vragen specifiek naar mij voor de volgende geboorte”

VOLLEYBAL EUROMILLIONS LEAGUE Jan Van Huffel (Caruur Gent): “Vanaf de eerste speeldag zal het een spannende competitie worden”

20 oktober In de EuroMillions League staan we voor de ongetwijfeld boeiendste competitie van de laatste jaren. Omdat de Red Dragons en vooral de Young Red Dragons niet zo lang geleden aan het EK en het WK deelnamen, werd de competitie in de hoogste reeks bij de mannen naar dit weekend opgeschoven. Zowat alle ploegen - ze zijn met acht - laten weten dat zij zo hoog mogelijk willen eindigen en minstens een Europees ticket willen bemachtigen.