Jeroen (38) opent fietsenwinkel met opvallende naam: “Ik verkoop wat ik zelf gebruik: stadsfietsen en reisfietsen”

Van een carrièreswitch gesproken. Nadat Jeroen zijn doctoraat afrondde binnen de archeologie, ging hij verder met een postdoctoraat aan de UGent. “Inhoudelijk deed ik mijn job heel graag, maar de academische wereld was niets voor mij”, zegt hij. “Dus besloot om het roer volledig om te slaan en een opleiding tot fietsenmaker te volgen.” Geen makkelijke beslissing, maar wel een goede zou later blijken.

Jeroen volgde stage bij Plum in de Nederkouter en begon daarna met restauraties van oude koersfietsen en dergelijke vanuit zijn eigen huis. “Heel snel zijn daar ook herstellingen bijgekomen, daar was heel veel vraag naar. Zodanig dat ik geen tijd meer had om restauraties te doen en mijn garage al snel te klein werd.” Jeroen keek uit voor een groter pand en vond dat op de hoek van de Louis Schuermanstraat en de Krekelberg, waar voordien een winkel was voor wasbare luiers.

Eén merk

Vanuit het atelier achteraan doet Jeroen nog steeds herstellingen, maar hij verkoopt nu ook fietsen. “Ik verkoop wat ik zelf gebruik: stadsfietsen en reisfietsen. Mijn vrouw en ik doen alles met de fiets in Gent en we hebben al hele mooie reizen gemaakt met onze tweewieler.” Jeroen en zijn vrouw reisden al door de buurlanden, Denemarken, van Turijn naar Nice (dwars door de Alpen) en een stukje van Honduras met hun fiets. “Get is de leukste manier van reizen. Het is traag en je bent los van alles.”

Opvallend: Jeroen verkoopt enkel fietsen van het merk Kona. “Omdat het de beste fietsen zijn waar ik ooit mee gereden heb”, zegt hij. “Ik wil honderd procent staan achter wat ik gebruik en dat is bij Kona meer dan het geval.” Nog opvallend aan de winkel: de naam – Vélo Ciraptor – en het icoon – een dino op een fiets. “Een Velociraptor is een dinosaurus die echt bestaan heeft. Hij komt ook voor in Jurassic Park, maar dan in een grotere versie. Ik wou een speelse naam voor een fietsenwinkel en die bestond nog niet.”

Vélo Ciraptor, Louis Schuermanstraat 7a, 9040 Sint-Amandsberg. Open op maandag van 9 tot 13 uur, van dinsdag tot en met donderdag van 9.30 tot 10 uur en van 14 tot 18 uur, en op zaterdag van 9 tot 12.30 en van 13 tot 15 uur.

Volledig scherm Vélo Ciraptor. © Jill Dhondt

