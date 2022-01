Jeff Hoeyberghs reageert na veroordeling: “Machtsmisbruik van een linkse rechtbank”

Volgens de rechtbankvoorzitter vormt het “crimineel gedrag van mijnheer Hoeyberghs een bedreiging voor een vreedzame samenleving”. Verder had hij het over de taak als arts om mensen te helpen, niet om geweld tegenover vrouwen in de hand te werken. “Bovendien is er een absoluut gebrek aan schuldinzicht, wat duidelijk bleek uit de herhaling van haatdragende uitspraken. Volgens de beklaagde zijn vrouwen hysterische, zwakke, domme en vuile wezens die bescherming zoeken bij mannen. Ze zijn er om mannen seksueel te bevredigen en huishoudelijke taken te doen.”

Ook tegenover de burgerlijke partijen wenst Hoeyberghs zich niet te verontschuldigen. “Ik heb reputatieschade opgelopen. Ik werd in 2019 gevraagd om mijn persoonlijke ervaringen te komen vertellen en werd achter mijn rug om gefilmd. Die beelden werden dan verspreid, wat een inbreuk is op mijn eigendoms- en auteursrecht. Ik heb dan ook een strafklacht lopen tegen hen.” Hoeyberghs is volledig overtuigd van zijn onschuld. “Ik heb niemand vernederd of gehaat. Vrije meningsuiting is bij mijn weten geen crimineel feit. De rechter zocht gewoon een kapstok om er een inbreuk aan vast te hangen. Voor mij is dit absoluut machtsmisbruik van een linkse rechtbank. Als dit de maatschappij is die we nalaten, dan is dat zorgbarend.”