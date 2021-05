Jeff Hoeyberghs dient wrakingsverzoek in tegen rechtbankvoorzitter

GENT ‘Klasqua­ran­tai­ne’-re­gel in Gentse scholen versoepelt: “We zijn er nog niet, maar de cijfers zijn genoeg gedaald”

30 april De situatie in de Gentse scholen is er genoeg op vooruit gegaan om de ‘klasquarantaine’-regel te laten varen. Dat was ook voorzien voor deze week. Schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) is voorzichtig, want er blijven nog wel flink wat positieve testen binnenlopen.