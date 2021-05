Jeff Hoeyberghs dient wrakingsverzoek in tegen rechtbankvoorzitter, zaak verschoven naar juni

Gent De lievelings­plek­ken in Gent van comedian Lukas Lelie: “Van de Finse piste naar frituur De Goeie Goeste, om driemaal zoveel calorieën op te nemen als ik net verbrand heb”

30 april Na Eva Mouton uitgehoord te hebben over haar lievelingsplekken in Gent, zijn we benieuwd naar de favorieten van Lukas Lelie (30) - bekend van De Ideale Wereld en Standaard Koekhandel. De comedian troont ons even graag mee door zijn Gent, al brengt hij ons naar geheel andere plaatsen dan Eva. Het vleugje humor is evenzeer aanwezig.