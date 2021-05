Jeff Hoeyberghs dient wrakingsverzoek in tegen rechtbankvoorzitter: “Proces is te verklaren vanuit linkse beerput van Gent”

De zaak rond chirurg Jeff Hoeyberghs liep dinsdagochtend vertraging op toen zijn advocaat Hans Rieder twee minuten voor de aanvang van de zitting een wrakingsverzoek indiende tegen rechtbankvoorzitter Jan Van den Berghe. Dergelijke procedure wordt aangevraagd als de objectiviteit van een rechter in vraag gesteld wordt door een partij. En dat is volgens Hoeyberghs het geval.

Transcriptie vervalst

“De rechter is een psychopaat van de eerste orde. Het hele proces is te verklaren vanuit de linkse beerput van Gent.” Volgens Hoeyberghs maakte de voorzitter een procedurefout omdat hij de zaak dinsdag onmiddellijk wou laten pleiten. “Het ging om een inleidende zitting, maar de rechter wou de zaak direct laten pleiten en hij wou nog dezelfde dag vonnis vellen. Het is een zot. Het kan niet dat die rechter in functie zou blijven. Die gaat geen vonnis vellen. Het is Hoeyberghs tegen de beerput Gent 1-0 na twintig seconden.”