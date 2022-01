Jeff Hoeyberghs (60) krijgt celstraf van 10 maanden voor seksisme en aanzetten tot haat en discriminatie: “En hij toont geen énkel schuldinzicht”

Gent Nieuwjaar op het water: Gentenaars Charlotte en Henry reizen al bijna jaar rond op hun zeilboot. “Je leert strikte plannen loslaten”

Twintigers Charlotte Everaert en Henry De Rudder lieten begin 2021 alles achter in Gent. Ze ruilden hun bed and breakfasts in voor een zeilboot om zo de wereld afvaren. Einddatum onbekend. Hun plan was om vanop afstand te werken, gasten mee te nemen, online content te maken en onderzoek te doen naar plastiek in het water. Vlak voor het koppel het nieuwe jaar ingaat op het water, blikken ze terug op wat daarvan overeind is gebleven.

31 december